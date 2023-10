Les expositionsHumour ! Par Serge Bloch Médiathèque José Cabanis Toulouse, 7 novembre 2023, Toulouse.

Les expositionsHumour ! Par Serge Bloch 7 novembre – 16 décembre Médiathèque José Cabanis

Du 7 novembre au 17 décembre 2023

Médiathèques Grand M, des Izards et des Pradettes

Dans cette exposition, la technologie se met au service de l’inventivité et de l’humour de Serge Bloch. Les boîtes à rire, créées au Centquatre Paris, sont des cubes de dimensions variées qui font appel à des talents et des technologies diverses. Certaines, toutes petites pour y coller son oreille et écouter. D’autres, un peu plus grandes, à l’intérieur desquelles le spectateur regarde ou bien peut glisser son corps et créer ainsi une véritable interactivité…

Le visiteur peut ainsi jouer : il voit son reflet transformé et les dessins prendre vie, peut se glisser dans un décor amusant ou s’amuser avec des dessins. Par leurs histoires drôles, jeux de situations ou de mots, les vidéos et dessins cherchent, dans un style propre à Serge Bloch, à faire jouer et sourire, y compris de soi-même. Une manière de les inviter, une fois dehors, à porter aussi un regard espiègle sur le monde.

Une triple exposition proposée dans le cadre du financement des Cités Éducatives Grand Mirail et Toulouse Nord, avec la participation du CentQuatre-Paris et le soutien de Milan Presse – Le journal de Toto/MordeLIRE.

crédits : Quentin Chevrier

Illustrations : Serge Bloch

Textes : Frédéric Boyer, Serge Bloch

Créations vidéo : Serge Bloch, Samuel Bloch et Pascal Valty

Musiques : Vincent Courtois, Romain Hainaut

Interprétation, voix : Bertrand Bossard

Application mobile : Arnaud Méneroud

Production : Le CENTQUATRE-PARIS

Coproduction : Bayard Editions

Exposition créée au CENTQUATRE-PARIS du 5 février au 8 mars 2020.

Serge Bloch est artiste résident au CENTQUATRE-PARIS.

Ce projet est en tournée avec le 104ontheroad.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/humour-par-serge-bloch/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/09/serge-bloch-02.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T06:00:00+01:00 – 2023-11-07T08:00:00+01:00

2023-12-16T06:00:00+01:00 – 2023-12-16T08:00:00+01:00

Exposition Tout public