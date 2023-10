Vivant ! De Aurélien Zolli Médiathèque José Cabanis Toulouse, 5 novembre 2023, Toulouse.

Dimanche 5 novembre à 16h

Spectacle – Théâtre – Seul en scène

Lorsqu’il apprend la mort de sa sœur, Aurélien Zolli vient à peine de la quitter pour l’Islande. Ce voyage ne sera pas celui qu’il imaginait. Entre introspection, burlesque et théâtre d’objet, l’auteur et comédien chemine à travers son deuil. Ce seul en scène invite à penser et rire avec nos morts. Un voyage en résilience… à dos de pandas !

Spectacle lauréat du prix meilleur seul en scène au Festival Coup de Chapeau 2019.

À partir de 11 ans

Durée : 1h15

Médiathèque José Cabanis

Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

Spectacle Tout public