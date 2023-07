Pil, ne la traitez pas de princesse ! Médiathèque José Cabanis Toulouse, 28 octobre 2023, Toulouse.

Pil, ne la traitez pas de princesse ! Samedi 28 octobre, 17h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 28 octobre à 17h

Pil est un film d’animation 3D sorti en 2021 au cinéma, écrit et réalisé par Julien Fournet et créé par le studio toulousain TAT. Derrière les aventures de cette espiègle orpheline accompagnée de ses trois fouines, se cachent plus de 200 infographistes qui ont travaillé à sa fabrication pendant 3 ans !

Mélanie Tournois, superviseuse Surfacing et Justine Thibaut, superviseuse Compositing au studio TAT, vous attendent pour une rencontre making of autour de leurs métiers et des étapes de fabrication du film. Découvrez les héroïnes qui ont contribué à la création d’une comédie d’aventures qui a fait plus d’1,5 millions d’entrées dans le monde.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/pil-ne-la-traitez-pas-de-princesse/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00

2023-10-28T17:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00

Rencontre Tout public