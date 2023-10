Le Nouveau Printemps de matali crasset Médiathèque José Cabanis Toulouse, 25 octobre 2023, Toulouse.

Le Nouveau Printemps de matali crasset Mercredi 25 octobre, 18h30 Médiathèque José Cabanis

La designer matali crasset, artiste associée de l’édition 2023 du festival de création contemporaine Le Nouveau Printemps, propose une soirée en deux temps pour prolonger cette expérience singulière.

C’est d’abord l’historien de l’art John C. Welchman qui nous parlera de Royal Book Lodge, un projet éditorial collaboratif initié par Véronique Bourgoin et Juli Susin, amis et proches collaborateurs de matali crasset. Conçue pour le festival, l’exposition de Juli Susin aux Abattoirs est visible jusqu’au 12 novembre.

La soirée se poursuivra autour du Carrelet de la Garonne, une micro-architecture inspirée par l’histoire du fleuve qui prend ses quartiers définitifs dans le jardin de la médiathèque. L’occasion d’entendre matali crasset parler de ce projet et d’expérimenter cet espace autour d’un verre.

matali crasset est une femme designer française de renommée internationale. Depuis sa formation aux Ateliers-ENSCI, elle défend un design à la croisée d’une pratique artistique, anthropologique et sociale. Depuis 30 ans, elle invente son parcours singulier, nourri des centaines de projets qu’elle a menés aussi bien en architecture qu’en scénographie, en conception d’objets, de mobiliers, d’espaces publics et d’aménagements.

John C. Welchman est historien de l’art et Professeur à l’université de Californie de San Diego, spécialisé en histoire de l’art moderne et contemporain et en théorie critique. Il est notamment l’auteur d’une monographie de Mike Kelley, dont il a par ailleurs édité les écrits. Son livre Royal Book Lodge est paru cette année chez Hatje Cantz.

En partenariat avec le Nouveau Printemps, festival de création contemporaine.

2023-10-25T18:30:00+02:00 – 2023-10-25T20:30:00+02:00

Rencontre Tout public