Sécurité informatique : Comment créer un mot de passe solide et s’en souvenir ? Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Sécurité informatique : Comment créer un mot de passe solide et s’en souvenir ? Médiathèque José Cabanis Toulouse, 18 octobre 2023, Toulouse. Sécurité informatique : Comment créer un mot de passe solide et s’en souvenir ? Mercredi 18 octobre, 17h00 Médiathèque José Cabanis 18 octobre, 17h – 18h30 Sur Internet, les mots de passe constituent le premier rempart pour protéger vos comptes. Il est dès lors primordial que ceux-ci soient robustes et uniques. Mais comment créer des mots de passes solides pour tous vos comptes en ligne ? Inscription :

N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la médiathèque José Cabanis. *Modalités d’accès à cette séance

*Niveau : bases en informatique nécessaires

Capacité d’accueil : 10 personnes

Inscriptions : Accueil de la médiathèque José Cabanis ou Formulaire d’inscription Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/securite-informatique-comment-creer-un-mot-de-passe-solide-et-sen-souvenir-2/ »}] [{« link »: « https://framaforms.org/securite-informatique-comment-creer-un-mot-de-passe-solide-et-sen-souvenir-1688544430 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T17:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00

2023-10-18T17:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00 @telier numérique Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/