Chanson et Chansigne Médiathèque José Cabanis Toulouse, 15 octobre 2023, Toulouse.

Chanson et Chansigne Dimanche 15 octobre, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Dimanche 15 octobre à 16h

Laëty Tual, artiste chansigneuse, travaille avec de nombreux artistes. Elle adapte les textes en Langue des Signes, les chansons en chansigne pour rendre les spectacles bilingues. Elle pratique aussi la création chansigne et espère la voir se développer dans les espaces culturels. Aux côtés de Clara Sanchez, accordéoniste et chanteuse, c’est la rencontre de deux corps, deux langues et deux univers qui s’offrent aux spectateurs. Ensemble, elles partagent leur perception du monde à travers leurs compositions et invitent à accueillir l’autre avec bienveillance et respect de toutes les différences.



Avec Laëty (Laëty Sign&Mouv) et Clara Sanchez.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau – 1)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/chanson-et-chansigne/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2018/12/logo_lsf.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Concert Tout public