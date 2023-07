Chansigne Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Chansigne Médiathèque José Cabanis Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse. Chansigne Samedi 14 octobre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 14 octobre de 14h à 16h (non initiés ou débutants) Le chansigne c’est une expression en Langue des Signes travaillée en lien avec la musique. Laëty Sign&Mouv propose ces ateliers de découverte du chansigne : chansigne de reprise, soit adapter des chansons en Langue des Signes, si on a une bonne maîtrise de la langue et des techniques de traduction, chansigne de création, soit créer directement en Langue des Signes.

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/chansigne-2/ »}] [{« link »: « mailto:action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00 Atelier Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/