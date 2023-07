Cinespaña : Gala Médiathèque José Cabanis Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

Elena Dimitrievna Diakonova, compagne passionnée et inspiratrice d’artistes tels que Paul Éluard, Max Ernst ou Salvador Dalí, est l’une des figures les plus controversées et fascinantes du 20e siècle. Dans Gala, Silvia Munt nous embarque dans un voyage passionnant, une enquête sur la vie d’une femme mystérieuse, essentielle, cultivée, ambitieuse, profonde, frivole, ésotérique, hédoniste, passionnée, intelligente, personnage fascinant et peu conventionnel, muse d’artistes iconiques, aimée et détestée à part égales.

En présence de la réalisatrice (sous réserve).

