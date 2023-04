Les dimanches du pôle littérature Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les dimanches du pôle littérature Médiathèque José Cabanis, 8 octobre 2023, Toulouse. Les dimanches du pôle littérature Dimanche 8 octobre, 14h15 Médiathèque José Cabanis Dimanche littérature de l’imaginaire 8 octobre

Un temps d’échanges sur vos lectures spécifiques ou sur un genre en particulier à partir de 14h15.

L'inscription est conseillée au 05 62 27 45 69 sur le pôle littérature.

