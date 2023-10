Cet évènement est passé Ze club ado Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ze club ado Médiathèque José Cabanis Toulouse, 6 octobre 2023, Toulouse. Ze club ado 6 octobre – 30 novembre Médiathèque José Cabanis Club ado 6 octobre de 17h30 à 19h

20 octobre de 17h30 à 19h

10 novembre de 17h30 à 19h

1er décembre de 17h30 à 19h

15 décembre de 17h30 à 19h Lecteur, lectrice, embarque avec Air Intermezzo vers la 2e saison de Ze Club Ado pour partager des lectures, des jeux et des discussions passionnées le vendredi soir de 17h30 à 19h. Inscription auprès du pôle Intermezzo Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/ze-club-ado/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

