Toulouse Mardi de l’art : Alex Less, artiste illustrateur Médiathèque José Cabanis Toulouse, 3 octobre 2023, Toulouse. Mardi de l’art : Alex Less, artiste illustrateur Mardi 3 octobre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Mardi 3 octobre 18h Les Mardis de l’Art vous invitent à venir discuter avec Alex Less de son travail d’artiste plasticien pluridisciplinaire.

Instagram: alex_less_officiel En partenariat avec le Lieu Commun.

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

