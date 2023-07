Mardi de l’Art : Stéphanie Fuster Médiathèque José Cabanis Toulouse, 26 septembre 2023, Toulouse.

Mardi de l’Art : Stéphanie Fuster Mardi 26 septembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 26 septembre à 18h

Stéphanie Fuster est danseuse de flamenco, chorégraphe, interprète et pédagogue.

Son travail s’attache à définir le geste flamenco, expressif, pulsionnel, rythmique et à interroger ses résonances sur les plans identitaires et imaginaires en l’associant aux mots pour devenir un corps dansant qui nous parle.

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/mardi-de-lart-stephanie-fuster/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/07/StephanieFuster-2.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:00:00+02:00 – 2023-09-26T20:00:00+02:00

2023-09-26T18:00:00+02:00 – 2023-09-26T20:00:00+02:00

Rencontre Tout public