Les satellites au service de la gestion des risques et des catastrophes naturelles Médiathèque José Cabanis Toulouse, 26 septembre 2023, Toulouse.

Les satellites au service de la gestion des risques et des catastrophes naturelles Mardi 26 septembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 26 septembre à 18h

Par Gil DENIS, responsable développement technologique, Airbus Defence and Space et Alix ROUMAGNAC, président, Predict Services.

Le changement climatique augmente l’exposition des populations aux risques en général et aux risques hydrométéorologiques en particulier. Depuis le début de l’ère spatiale, les satellites jouent un rôle important en gestion des risques et des catastrophes majeures.

Les deux intervenants décriront les informations apportées par les satellites avant, pendant et après une catastrophe naturelle selon le type de risque.

Après une présentation de l’utilisation opérationnelle des satellites en combinaison avec d’autres sources de données, ce rôle sera illustré plus précisément dans le cas des inondations et des crues rapide.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/les-satellites-au-service-de-la-gestion-des-risques-et-des-catastrophes-naturelles/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:00:00+02:00 – 2023-09-26T20:00:00+02:00

2023-09-26T18:00:00+02:00 – 2023-09-26T20:00:00+02:00

Conférence Tout public