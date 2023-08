FReDD – Festival International du film d’environnement – 13ème édition Médiathèque José Cabanis Toulouse, 25 septembre 2023, Toulouse.

FReDD – Festival International du film d’environnement – 13ème édition 25 – 30 septembre Médiathèque José Cabanis

Le Festival International du Film d’Environnement se tient du 25 septembre au 01 octobre à Toulouse et en Région Occitanie. Le festival FReDD est le principal festival audiovisuel français de culture scientifique lié au développement durable. Notre initiative défend des objectifs simples, depuis douze ans : offrir à un large public des ressources audiovisuelles originales, bouleversantes et intelligentes, en provenance de cinq continents, en lien avec la transition écologique et énergétique des territoires. L’occasion de mettre en avant l’émotion de récits visuels et sonores inédits, la passion de documentaristes et de cinéastes engagés, la réflexion de chercheurs et d’associations qui alertent et préparent aux mutations environnementales, économiques et sociales de demain.

Programme détaillé sur lefredd.org

Projection Tout public