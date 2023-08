Sprengbagger 1010 Médiathèque José Cabanis Toulouse, 24 septembre 2023, Toulouse.

Sprengbagger 1010 Dimanche 24 septembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Ciné-concert – Festival

Avec Heinrich George, Viola Garden, Ivan Koval-Samborsky, Gertrd Arnold, Ilse Stobrawa.

Par Cent ans de solitude et Flint Glass (machine, musique industrielle, soudntrack).

Un ingénieur décide de déployer sa gigantesque excavatrice de lignite, nommée « Sprengbagger 1010 », au sein des terres reculées où il a grandi, pour des résultats dévastateurs. Produit par l’UFA en 1929, avec des acteurs croisés dans Metropolis ou Les Nibelungen, cette unique réalisation d’Achaz-Duisberg subjugue par son ambiance visuelle unique, marquée par l’imaginaire constructiviste et les avant-gardes russes. Connu aussi sous le titre Le Vertige du progrès, ce grand film méconnu propose une réflexion complexe sur le machinisme et les dilemmes du monde moderne. Certains y ont vu un constat nihiliste, d’autres une œuvre à l’étrange beauté, magnifiée par la symphonie industrielle que les sound designers Flint Glass et Cent ans de solitude ont composée spécifiquement afin de donner vie à ces mécanismes en mouvement, ces rouages, frictions et autres bruits de métaux. Une redécouverte fascinante, où le gigantisme machinique, le lyrisme germanique et une réflexion toujours pertinente sur le capitalisme se rencontrent dans un tourbillon visuel et sonore.

En partenariat avec le Festival Fifigrot et le Goethe Institut.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

Projection Tout public