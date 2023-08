Journées du patrimoine – Lectures sous le magnolia Médiathèque José Cabanis Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

Journées du patrimoine – Lectures sous le magnolia Dimanche 17 septembre, 11h00 Médiathèque José Cabanis

Dimanche 17 septembre en continu de 11h à 18h

Et si entre deux visites vous faisiez une halte en famille dans la cour de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine ?

Venez profiter d’un moment convivial sous le magnolia avec les bibliothécaires qui liront aux enfants des albums d’hier et d’aujourd’hui, révéleront aux plus grands quelques anecdotes insolites ou encore mettront à disposition des petites (et grandes) mains des livres d’artiste, et plus encore…

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Haute-Garonne, Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

