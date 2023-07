les Journées du patrimoine Médiathèque José Cabanis Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

les Journées du patrimoine Samedi 16 septembre, 06h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Vivez les Journées du patrimoine dans les bibliothèques de Toulouse : trésors cachés, lectures sous le magnolia, journaux de la Libération, visites des réserves et bien plus encore à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, visite des coulisses de la Médiathèque José Cabanis, Journées du matrimoine à la Médiathèque Grand M ou exposition de talents cachés à la Médiathèque des Pradettes : il y en aura partout et pour tous les goûts !

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/les-journees-du-patrimoine/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T06:00:00+02:00 – 2023-09-16T08:00:00+02:00

2023-09-16T06:00:00+02:00 – 2023-09-16T08:00:00+02:00

Visite Tout public