Journées du patrimoine – Visite de la Médiathèque José Cabanis

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h

Découvrez les coulisses de la Médiathèque José Cabanis !

La médiathèque a ouvert ces portes en 2004 au sein de l’imposante l’arche Marengo.

Que font les bibliothécaires quand la médiathèque est fermée? Quelle est la vie d’un livre, disque ou DVD avant d’arriver jusqu’à vous?

Vous aurez l’occasion de voir l’envers du décor et de pénétrer dans les espaces habituellement fermés au public.

Inscription sur place le jour même au rez-de-chaussée de la médiathèque

