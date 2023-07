Contribuez à Wikipédia et valorisez les femmes sportives ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Contribuez à Wikipédia et valorisez les femmes sportives !

Samedi 9 septembre, 14h00
Médiathèque José Cabanis
Toulouse

L'association Les Sans Pages vous donne rendez-vous pour contribuer tout au cours de l'après-midi à l'encyclopédie libre Wikipédia. Vous découvrirez comment élaborer un article sur Wikipédia à partir de différentes sources d'information sur le thème des femmes et du sport. L'événement promeut la libre diffusion de la culture et participe à rendre plus visibles les femmes sportives.

Entrée libre, sans inscription. Rez-de-jardin de la médiathèque José Cabanis.

