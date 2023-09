Cet évènement est passé Temps fort rugby Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Temps fort rugby Médiathèque José Cabanis Toulouse, 5 septembre 2023, Toulouse. Temps fort rugby 5 septembre – 30 octobre Médiathèque José Cabanis La France est prête à accueillir la Coupe du Monde de Rugby 2023 et Toulouse à jouer son rôle de ville hôte. Avec 5 matchs disputés au Stadium, la fête promet d’être belle. Le rugby s’exprimera au-delà du terrain dans tout Toulouse, dont les bibliothèques de Toulouse qui n’ont pas botté en touche et vous ont mitonné un programme qui en vaut la chandelle. Expositions, rencontres, projections, ateliers et jeux autour du ballon ovale à découvrir partout en ville. *Téléchargez le programme *

André Cros / Le toulousain Michel Baccichetti, accompagné de Francis Pierre, attaque la ligne marseillaise en finale du championnat de France de rugby à XIII opposant le TO XIII au RC Marseille XIII au Stadium (Toulouse), le 13 mai 1973.

