ANDRÉ CROS, PHOTOGRAPHE DE TERRAINS Médiathèque José Cabanis Toulouse, 5 septembre 2023, Toulouse.

ANDRÉ CROS, PHOTOGRAPHE DE TERRAINS 5 septembre – 9 décembre Médiathèque José Cabanis

Clichés de rugby 1945-1988

Du 5 septembre au 10 décembre 2023

À la Médiathèque José Cabanis – Toulouse

Alors que la Coupe du monde de Rugby s’installe à Toulouse, la Bibliothèque et les Archives municipales ont souhaité mettre en lumière l’œuvre d’André Cros, photoreporter formé chez Jean Dieuzaide.

L’exposition présentera une sélection de clichés montrant joueurs, stades et spectateurs, dressant ainsi un panorama du rugby toulousain d’après-guerre. Des images exceptionnelles issues du fonds conservé aux Archives, dont certaines seront exposées pour la première fois, donnant à voir l’art subtil et enjoué de ce photographe.

*Zoom sur André Cros *

Natif de Mazamet, André Cros rencontre la photographie par hasard à Toulouse, en 1945, en la personne d’un jeune et brillant photoreporter : Jean Dieuzaide. Celui-ci devient son mentor et lui apprend la prise de vue, le travail de laboratoire et les subtilités du tirage…

En 1961, l’opportunité de devenir correspondant local du journal Sud-Ouest lui fait prendre son indépendance. Il couvre alors l’actualité régionale, les faits-divers, la politique, l’économie, la culture, sans oublier les sports. Dans ce domaine, il travaille aussi pour la presse spécialisée nationale : But, Goal, Miroir-Sprint ou Miroir du Rugby. En 1979, le bureau toulousain de Sud-Ouest ferme ses portes. André Cros est alors rattaché au bureau de Bordeaux et ce jusqu’à la fin de sa carrière, en 1988.

Parallèlement il mène des recherches photographiques et participe à de nombreuses expositions à travers la France. Membre du conseil d’administration de la Galerie du Château d’Eau dès 1974, il en deviendra président de 1999 à 2000. Il est également l’un des rares artistes à avoir été présenté à deux reprises dans cette institution : André Cros, 1976 ; André Cros, 40 ans de vie toulousaine, 1988.

En écho, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine proposera une exposition aux mêmes dates : Rugby à la Une ! photographies de presse

_Dans le cadre des évènements Toulouse Terre de rugby et une saison photo à Toulouse.

_

Visites en français

Samedi 16 septembre à 11h

Samedi 23 septembre à 11h

Samedi 30 septembre à 11h

Mardi 3 octobre à 18h

Jeudi 5 octobre à 18h

Samedi 14 octobre à 11h

Mardi 17 octobre à 18h

Jeudi 19 octobre à 18h

Samedi 21 octobre à 11h

Mardi 24 octobre à 18h

Samedi 28 octobre à 11h

Samedi 18 novembre à 11h

Mardi 21 novembre à 18h

Jeudi 23 novembre à 18h

Samedi 25 novembre à 11h

Durée : 45 mn

Sur inscription par mail à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Visualisez la vidéo de présentation ci-dessous



Match Stade Toulousain Aviron Bayonnais au stade Ernest-Wallon des Ponts-Jumeaux, 14 octobre 1962. André Cros – Mairie de Toulouse, Archives municipales, 53Fi4547

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/andre-cros-photographe-de-terrains/ »}] [{« link »: « mailto:action.culturelle@mairie-toulouse.fr »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/05/CROS2.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T06:00:00+02:00 – 2023-09-05T07:00:00+02:00

2023-12-09T06:00:00+01:00 – 2023-12-09T07:00:00+01:00

Exposition Tout public