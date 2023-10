Numérique Médiathèque José Cabanis Toulouse, 1 septembre 2023, Toulouse.

Numérique 1 septembre – 30 octobre Médiathèque José Cabanis

Chaque semaine, un médiateur vous accueille dans les médiathèques José Cabanis, Empalot et Grand M et vous accompagne dans vos différents usages du numérique. Pendant les Cafés numériques, nous vous aidons à bien utiliser vos différents appareils. En complément, vous pouvez vous inscrire à des ateliers d’initiation à l’informatique et à la navigation sur Internet.

Les ateliers sont l’occasion de découvrir toutes les facettes du numérique – du jeu vidéo, à la réalité virtuelle, en passant par la création artistique – ou d’échanger sur des enjeux de société importants comme la sobriété numérique ou la libre diffusion de la culture.

Pour participer à ces différentes animations, vous pouvez vous inscrire sur le site Bibliothèque de Toulouse . N’hésitez pas également à vous renseigner aux accueils des médiathèques.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/numerique/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/?type-evenement=atelier-numerique&theme-evenement=culture-numerique »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T06:00:00+02:00 – 2023-09-01T07:00:00+02:00

2023-10-30T06:00:00+01:00 – 2023-10-30T07:00:00+01:00

@telier numérique Tout public