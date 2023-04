Biblioplage Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Biblioplage Médiathèque José Cabanis, 21 juillet 2023, Toulouse. Biblioplage 21 juillet – 26 août Médiathèque José Cabanis Du 21 juillet au 27 août de 9h30 à 21h

Profitez de Biblioplage et changez d’air à l’occasion de Toulouse plages. Installez-vous au bord de la Garonne et parcourez livres, revues, quotidiens, plongez-vous dans des romans, des BD, jouez à des sudoku ou faîtes des mots croisés.

Assis ou couchés, les enfants pourront eux-aussi rêvasser, feuiller des albums, des mangas… Proposez des réveils en douceur avec des lectures à vos tout-petits le matin ou rejoignez-nous pour des ateliers créatifs les après-midis. Vous pouvez aussi participer au Bookcrossing en trouvant les livres disséminés dans la ville et en les libérant n’importe où ailleurs en France ou à l’étranger, utiliser la Troc machine pour déposer livres, revues, jeux et prendre ceux qui vous plaisent en toute liberté…

C’est les vacances !

Prairie des filtres Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/biblioplage/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T06:00:00+02:00 – 2023-07-21T08:00:00+02:00

2023-08-26T06:00:00+02:00 – 2023-08-26T08:00:00+02:00 Temps fort Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Biblioplage Médiathèque José Cabanis 2023-07-21 was last modified: by Biblioplage Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 21 juillet 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne