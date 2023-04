Exp’osez ! Sofia Isleeva Chambert Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Exp’osez ! Sofia Isleeva Chambert Médiathèque José Cabanis, 4 juillet 2023, Toulouse. Exp’osez ! Sofia Isleeva Chambert 4 juillet – 25 août Médiathèque José Cabanis Du 4 juillet au 26 août

Il était une fois trois amies architectes habitant dans des villes différentes. Elles décidèrent de restaurer l’habitude de s’envoyer des lettres. Par courrier. Comme à l’époque.

Étant très occupées par leurs projets, dessins et deadlines, elles trouvèrent une façon de simplifier leur tâche – dessiner la lettre. Toutes ces cartes circulèrent pendant un an entre les trois villes et sont maintenant rassemblées à Toulouse. Et là, l’histoire commence…

Médiathèque José Cabanis (1er étage) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/exposez-sofia-isleeva-chambert/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T06:00:00+02:00 – 2023-07-04T08:00:00+02:00

2023-08-25T06:00:00+02:00 – 2023-08-25T08:00:00+02:00 Exposition Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Exp’osez ! Sofia Isleeva Chambert Médiathèque José Cabanis 2023-07-04 was last modified: by Exp’osez ! Sofia Isleeva Chambert Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 4 juillet 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne