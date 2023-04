Les Siestes Électroniques Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les Siestes Électroniques Médiathèque José Cabanis, 1 juillet 2023, Toulouse. Les Siestes Électroniques Samedi 1 juillet, 06h00 Médiathèque José Cabanis Samedi 1er juillet de 16h à 20h

Dimanche 2 juillet de 16h à 20h

Un petit bout de jardin au cœur de la ville, une ambiance décontractée, une programmation affûtée et un public aventureux… Les Siestes Électroniques reviennent pour leur 21e édition. Faisant la part belle aux musiques actuelles, le festival, désormais incontournable, continue de susciter l’intérêt de tous les siesteux, mélomanes ou simples curieux. Fermez les yeux, ouvrez les oreilles et savourez. Pour agrémenter cette bulle spatio-temporelle, la Bibliothèque de Toulouse vous propose un stand avec une sélection de documents mais aussi de tester un échantillon de sa collection d’instruments de musique électronique. Une autre façon d’apprécier les ressources de la bibliothèque !

Jardin Compans-Caffarelli Médiathèque José Cabanis

