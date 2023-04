Rencontre avec Xavier Donzelli Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rencontre avec Xavier Donzelli Médiathèque José Cabanis, 27 juin 2023, Toulouse. Rencontre avec Xavier Donzelli Mardi 27 juin, 16h00 Médiathèque José Cabanis Mardi 27 juin à 16h

Xavier Donzelli se passionne pour l’histoire du mythique Liberté de Paul Éluard. Il a réussi à retracer l’itinéraire du poème, de sa création à sa publication en 1942 à Alger, dans la revue Fontaine, puis, à des milliers d’exemplaires, dans la plaquette Poésie et Vérité 1942de La Main à plume, à Paris. Bientôt repris dans la revue La France Libre à Londres, parachuté en 1943 par les avions de Royal Air Force, traduit et diffusé hors de France, enfin adapté en musique, le poème, échappant à son créateur, rencontrera un écho exceptionnel : il deviendra l’un des textes emblématiques de la Résistance.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/rencontre-avec-xavier-donzelli/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T16:00:00+02:00 – 2023-06-27T18:00:00+02:00

2023-06-27T16:00:00+02:00 – 2023-06-27T18:00:00+02:00 Rencontre Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rencontre avec Xavier Donzelli Médiathèque José Cabanis 2023-06-27 was last modified: by Rencontre avec Xavier Donzelli Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 27 juin 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne