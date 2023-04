Partir en livre Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Partir en livre 27 juin – 16 juillet Médiathèque José Cabanis

Les bibliobus et notre bus N°3 fêtent le livre pour la jeunesse dans le cadre de l’opération nationale Partir en livre. À cette occasion, des animations en plein air seront proposées gratuitement aux enfants et aux familles : bar à histoires, chasse aux livres, lectures par des séniors, jeux et ateliers numériques.

Programme complet sur toulouse-metropole.fr

