Après leur hommage à Jim Morrison, le trio formé par le comédien Maxime Taffanel, nommé aux Molières 2022, les musiciens Elias Dris et Théo Cormier, se reconstitue pour une plongée au cœur de la légendaire Factory new-yorkaise à travers des extraits des journaux d’Andy Warhol et de Keith Haring, des chansons de Nico, de Lou Reed, du Velvet Underground, de Debbie Harry et de… Madonna ! Une lecture et un concert comme une chronique littéraire et musicale du New York artistique des années 1970-1980.

Conception : Serge Roué. Créé au festival Le Goût des autres (Le Havre) en janvier 2023.

Grand auditorium (niveau -1) Médiathèque José Cabanis, Toulouse

