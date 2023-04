Rencontre avec Emmanuelle Bayamack-Tam et Guillaume Poix Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Un rendez-vous attendu : après Édouard Louis et Tash Aw, puis Véronique Olmi et Karine Tuil l’an passé, au tour d’Emmanuelle Bayamack-Tam et Guillaume Poix de célébrer leur amitié littéraire. Qu’elle publie sous son nom ou sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri, Emmanuelle Bayamack-Tam est une autrice appréciée des lecteurs et couronnée par de nombreux prix littéraires dont le Prix Medicis pour La treizième heure (P.O.L.). Guillaume Poix, fidèle du Marathon des mots depuis ses premiers pas au théâtre et en littérature, vient de faire paraître Star aux éditions Verticales.

