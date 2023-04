Rencontre avec Marie Darrieussecq et Frédéric Boyer Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L’écrivain, poète et traducteur Frédéric Boyer a écrit les trois poèmes qui composent Peut-être pas immortelle après la noyade tragique de sa compagne, la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle. Ces trois poèmes font ensemble plus qu’un livre de deuil. On y voit passer une ombre qui fut vivante, on y voit de la vie, plus forte que la mort. À l’occasion du 40e anniversaire des éditions P.O.L, Marie Darrieussecq, qui a beaucoup écrit sur les disparitions et les fantômes, revient avec Fréderic Boyer, son éditeur après Paul Otchakovsky-Laurens, sur ce texte émouvant et poétique.

