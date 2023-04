Rencontre avec Dany Laferrière, de l’Académie française Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Après son duo mémorable avec Alain Mabanckou à Saint-Pierre des Cuisines, l’académicien français revient à Toulouse pour présenter le premier essai qu’il consacre au racisme. Dans Petit traité du racisme en Amérique, il se concentre sur ce qui est peut-être le plus important racisme du monde occidental, celui qui dévore les États-Unis. Loin d’organiser une opposition manichéenne entre le noir et le blanc, il précise : « On doit comprendre que le mot Noir ne renferme pas tous les Noirs, de même que le mot Blanc ne contient pas tous les Blancs. Ce n’est qu’avec les nuances qu’on peut avancer sur un terrain si miné. » Mêlant des formes brèves, où il aborde en général les sensations que les Noirs éprouvent, et de brefs essais où il étudie des questions plus générales, Dany Laferrière trace un chemin grave dans la violence du racisme américain.

