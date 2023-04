Partir en livre : Lire en liberté Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Partir en livre : Lire en liberté 22 juin – 22 juillet Médiathèque José Cabanis

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015, Partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire.

Cécile Hudrisier aux Pradettes et à la Bibliothèque nomade, l’association Média Commun à Bonnefoy, Luina Viraradi à Grand M, les contes de Cécile Bergame aux Izards ainsi que de nombreuses lectures constitueront la programmation de Partir en livre dans les bibliothèques de Toulouse !

Détail des animations sur partir-en-livre.fr

