Mardi 20 juin 2023 à 18h

Médiathèque José Cabanis

Un mardi de l’art qui n’attend que vous, avec Michel Joulé (Artiste plasticien) et Sylvie Amigo Soulet (Galerie 21).

Traverses…

Le regard voyage, cherche, analyse,

scrute ce qui se présente sur la toile.

Il vagabonde et se perd jusqu’à se fondre

dans la matière picturale.

La peinture comprise comme un paysage,

comme une autre nature recomposée…

Un paysage nouveau où collines, vallées, pics, plaines

et chemins se succèdent, s’enchevêtrent.

Alors la contemplation de la peinture devient inépuisable

et sans cesse renouvelée.

Elle imprègne de manière permanente notre regard

