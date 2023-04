Dimanche Bande dessinée Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Dimanche Bande dessinée Médiathèque José Cabanis, 18 juin 2023, Toulouse. Dimanche Bande dessinée Dimanche 18 juin, 14h15 Médiathèque José Cabanis Dimanche 18 juin à 14h15

Rencontre – BD – Littérature

Vous aimez les bulles ? Venez parler des bandes dessinées que vous aimez.

Inscription sur le pôle Littérature ou au 05 62 27 45 69

Médiathèque José Cabanis

pôle littérature (2e étage) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/dimanche-bande-dessinee/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T14:15:00+02:00 – 2023-06-18T16:15:00+02:00

2023-06-18T14:15:00+02:00 – 2023-06-18T16:15:00+02:00 Rencontre Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Dimanche Bande dessinée Médiathèque José Cabanis 2023-06-18 was last modified: by Dimanche Bande dessinée Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 18 juin 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne