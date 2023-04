Les dimanches du pôle littérature Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les dimanches du pôle littérature Dimanche 18 juin, 14h15 Médiathèque José Cabanis Dimanche BD le 18 juin

Un temps d’échanges sur vos lectures spécifiques ou sur un genre en particulier à partir de 14h15.

L'inscription est conseillée au 05 62 27 45 69 sur le pôle littérature. Médiathèque José Cabanis, Toulouse

2023-06-18T14:15:00+02:00 – 2023-06-18T16:15:00+02:00

2023-06-18T14:15:00+02:00 – 2023-06-18T16:15:00+02:00

