Club de Lecture Récits de voyages
Samedi 17 juin, 14h00
Médiathèque José Cabanis

Vous aimez la littérature de voyage et souhaitez découvrir la sélection du Festival Terres d’Ailleurs 2023 ?

Alors Bienvenue au club de lecture Récits de voyage !

Au 1er étage, pôle Sciences
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00 Club de lecteurs Tout public

