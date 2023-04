Songe d’une nuit de jeux Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Songe d’une nuit de jeux Médiathèque José Cabanis, 16 juin 2023, Toulouse. Songe d’une nuit de jeux Vendredi 16 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis Vendredi 16 juin de 18h à 21h30

Venez passer un moment convivial et ludique en vue du lancement de la « pause estivale » (temps de détente dans la cour proposé aux visiteurs de la BEP). Le parvis et la grande salle de la bibliothèque s’animeront à cette occasion d’une série de jeux : grands jeux en bois, jeux d’ambiance, jeu de rôle.

Renseignements au 05 62 27 66 66

Renseignements au 05 62 27 66 66

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine Médiathèque José Cabanis

