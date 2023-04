Nagasaki 1605 : transmettre et survivre Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Nagasaki 1605 : transmettre et survivre Médiathèque José Cabanis, 16 juin 2023, Toulouse. Nagasaki 1605 : transmettre et survivre Vendredi 16 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis Vendredi 16 juin 2023 de 18h à 19h30 et de 20h à 21h30

À l’occasion de la soirée de la BEP consacrée aux jeux, venez découvrir un incroyable livre ancien, imprimé au Japon en 1605, sous la forme d’un jeu de rôle : les participants recevront l’identité de jésuites venus répandre la foi chrétienne au Japon, et devront tenter de résoudre ensemble trois grandes questions historiques. Vous serez ainsi amené à réinventer comment transmettre la foi en terre inconnue… et survivre aux persécutions.

Inscription à mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/nagasaki-1605-transmettre-et-survivre/ »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T18:00:00+02:00 – 2023-06-16T20:00:00+02:00

2023-06-16T18:00:00+02:00 – 2023-06-16T20:00:00+02:00 Atelier Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Nagasaki 1605 : transmettre et survivre Médiathèque José Cabanis 2023-06-16 was last modified: by Nagasaki 1605 : transmettre et survivre Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 16 juin 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne