Toc Toc Toc Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Toc Toc Toc Médiathèque José Cabanis, 7 juin 2023, Toulouse. Toc Toc Toc 7 – 9 juin Médiathèque José Cabanis Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Le printemps… Hop ! L’été…

Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle.

À partir de 1 an – Durée : 25 min

Mercredi 7 juin à 10h30 – Médiathèque des Izards

Inscription au 05 31 22 94 70

Mercredi 7 juin à 16h30 – Bibliothèque Duranti

Inscription au 05 62 27 42 52

Samedi 10 juin à 10h30 – Médiathèque des Pradettes

Inscription au 05 61 22 22 16

Samedi 10 juin à 15h30 – Médiathèque Empalot

