@telier numérique – DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE Vendredi 2 juin, 14h30 – 16h30 Médiathèque José Cabanis Toulouse

Dans le cadre de la semaine du jeu, venez découvrir ou redécouvrir les meilleures immersions dans la réalité virtuelle. A l’aide d’un casque, participez à des parties musicales endiablées, sabres lasers aux mains, réparer des droïds intergalactiques ou défendez votre château à l’aide d’un arc et de flèches…

Modalités d’accès à cette séance Niveau : débutant Capacité d’accueil : 6 personnes Age minimum : 13 ans

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

