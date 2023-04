Rio Loco en rythmes et en rimes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rio Loco en rythmes et en rimes Médiathèque José Cabanis, 1 juin 2023, Toulouse. Rio Loco en rythmes et en rimes 1 – 16 juin Médiathèque José Cabanis Mêlant concerts, spectacles jeune public, arts visuels et DJ sets, Rio Loco s’attache à refléter la diversité et la richesse des musiques d’ici et d’ailleurs dans un esprit festif et populaire. Composite et cosmopolite, Rio Loco est un rendez-vous incontournable dans le paysage des festivals d’été nationaux et internationaux.

Cette année encore, la Bibliothèque de Toulouse est heureuse de renouveler le partenariat qui la lie à ce festival et de partager une nouvelle fois l’expérience Rio Loco ! Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/rio-loco-en-rythmes-et-en-rimes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T06:00:00+02:00 – 2023-06-01T08:00:00+02:00

2023-06-16T06:00:00+02:00 – 2023-06-16T08:00:00+02:00 Concert Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rio Loco en rythmes et en rimes Médiathèque José Cabanis 2023-06-01 was last modified: by Rio Loco en rythmes et en rimes Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 1 juin 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne