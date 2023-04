Révisions pour l’oral du Brevet Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Révisions pour l’oral du Brevet Médiathèque José Cabanis, 31 mai 2023, Toulouse. Révisions pour l’oral du Brevet Mercredi 31 mai, 14h00 Médiathèque José Cabanis Mercredi 31 mai de 14h à 16h

Vous souhaitez vous entraîner à l’épreuve de l’oral du Brevet, participez à un oral blanc avec d’autres élèves de troisième et bénéficiez d’astuces et de conseils de préparation pour apprendre à gérer son stress avant le jour J.

Inscription au 05 62 27 45 24

Médiathèque José Cabanis

@telier (niveau -1) Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/revisions-pour-loral-du-brevet-4/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T14:00:00+02:00 – 2023-05-31T16:00:00+02:00

2023-05-31T14:00:00+02:00 – 2023-05-31T16:00:00+02:00 Atelier Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque José Cabanis Toulouse

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Révisions pour l’oral du Brevet Médiathèque José Cabanis 2023-05-31 was last modified: by Révisions pour l’oral du Brevet Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 31 mai 2023 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne