30 ans de la Maison des droits des enfants et des jeunes Médiathèque José Cabanis, 31 mai 2023, Toulouse. Mercredi 31 mai

Ateliers – Conférences – Jeux

À l’occasion des 30 ans de la Maison des Droits des Enfants et des Jeunes, participez à une journée d’animations qui a pour objectif de promouvoir les droits des enfants et des jeunes à travers des approches pédagogiques variées et ludiques : expérimentez le rôle de parlementaire, participez à un procès fictif, découvrez le travail de la Police Scientifique sur une scène de crime, engagez-vous dans un Escape Game ou une Murder Party, venez à la rencontre des professionnels du Droit pour découvrir la Justice des mineurs !

Tout un programme d’activités vous attend, à la découverte des actions de nos partenaires notamment les délégués du Défenseur Des Droits, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Justice, la Police Scientifique, Les avocats d’enfants, etc.

2023-05-31T10:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:00:00+02:00

Tout public

