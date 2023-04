Music’halte – Les Rogers brass Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Music'halte – Les Rogers brass Vendredi 26 mai, 12h30 Médiathèque José Cabanis

Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle Orléans, les Rogers se nourrissent du son et de l’énergie du « berceau du jazz ». Quand la chaleur envoûtante des cuivres se mêle à la puissance des tambours créoles, la magie s’installe et illumine tous les instants de la vie.

Associant compositions originales et répertoire de là bas, ce brass band vous transporte à la parade de Mardi Gras.

Avec Fabien Binard (trombone), Ugo Guari (batterie), Yves Moreu (saxophone), Zachary Labaysse (sousaphone) et Nathanaël Renoux (trompette).

2023-05-26T12:30:00+02:00 – 2023-05-26T14:30:00+02:00

2023-05-26T12:30:00+02:00 – 2023-05-26T14:30:00+02:00 Concert Tout public

