« Vieux » : le mot fait peur. On préfère l’éviter à grands coups d’euphémismes – aînés, anciens, seniors, vétérans, troisième ou quatrième âge… Mais à partir de quel âge, justement, est-il nécessaire de convoquer ces termes ? Et de quel âge parle-t-on : l’âge civil, l’âge réel, l’âge perçu ? Autant de questions qui en entraîneront forcément d’autres : comment retarder le vieillissement ? Comment le vivre mieux ? Comment lutter contre l’âgisme ? Vieillir, n’est-ce pas avant tout une chance ?

Avec Marie Clérivet et Roland Bugat, respectivement fondatrice et président de l’association Egregore, projet d’habitat groupé pour seniors favorisant l’autonomie et le pouvoir de rester maître de son parcours de vie, Marie Clérivet a été pendant plus de 20 ans directrice d’un service d’aide et de soin à domicile et Roland Bugat, oncologue et professeur de médecine à l’Université Paul Sabatier, Pr Fati Nourhashemi, présidente de la Commission médicale d’établissement du CHU de Toulouse, le Professeur Fati Nourhashemi a réalisé tout son parcours universitaire à Toulouse. Chef du pôle de Gériatrie de 2015 à 2021, elle est responsable de la filière Vieillissement du groupement hospitalier de territoire Haute Garonne-Tarn Ouest et Bénédicte Roch, possédant un master 2 de psychologie clinique du lien social, psychopathologie, interculturel et gérontologie, Bénédicte Roch exerce à Toulouse où, dans le cadre de ses formations, elle a notamment travaillé à l’EHPAD des Vergers.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

