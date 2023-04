Progrès technique et préhistoire Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Progrès technique et préhistoire Jeudi 25 mai, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Table ronde animée par Nicolas Teyssandier (préhistorien), avec Catherine Perlès (préhistorienne), Valentina Vacca (doctorant en préhistoire) et Justin Guibert (doctorant en préhistoire).

L’évolution technologique des humains de la préhistoire a longtemps été envisagée de manière linéaire et finaliste, animée par un progrès continu depuis les périodes les plus anciennes jusqu’à nos jours. Il est pourtant aujourd’hui bien établi que les changements techniques ne suivent pas une ligne droite et que la préhistoire est parsemée d’innovations, pour certaines durables, pour d’autres restreintes dans le temps et l’espace. Autour de Catherine Perlès, qui a connu l’essor du courant des études technologiques francophones des cultures matérielles du passé, deux doctorants du laboratoire TRACES viendront échanger et débattre autour du thème du progrès technique en préhistoire.

