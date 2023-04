PERMANENCES D’ÉCOUTE Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

PERMANENCES D’ÉCOUTE Médiathèque José Cabanis, 25 mai 2023, Toulouse. PERMANENCES D’ÉCOUTE Jeudi 25 mai, 14h00 Médiathèque José Cabanis Vous avez envie et besoin de parler et d’échanger directement et en toute confiance avec quelqu’un ?Les permanences d’écoute assurées par l’association La Porte ouverte ont lieu, tous les jeudis de 14h à 18h.

Les bénévoles vous accueillent pour une écoute anonyme, confidentielle et gratuite au rez-de-chaussée.

Pour en savoir plus sur l’association : www.la-porte-ouverte.fr/toulouse Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/permanences-decoute-9/ »}] [{« link »: « http://www.la-porte-ouverte.fr/toulouse »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T14:00:00+02:00 – 2023-05-25T18:00:00+02:00

2023-05-25T14:00:00+02:00 – 2023-05-25T18:00:00+02:00 Atelier Adulte

