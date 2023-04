@telier – Cycle Tablettes & smartphones – 3 – Utiliser Internet sur son mobile Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

@telier – Cycle Tablettes & smartphones – 3 – Utiliser Internet sur son mobile Médiathèque José Cabanis, 24 mai 2023, Toulouse. @telier – Cycle Tablettes & smartphones – 3 – Utiliser Internet sur son mobile Mercredi 24 mai, 17h00 Médiathèque José Cabanis Mercredi 24 mai – 17h-18h30

Comprendre les modes de connexion à Internet sur smartphone et mettre en application sur son appareil. Apport du matériel apprécié.

Niveau : débutant Capacité d’accueil : 9 personnes

