Mardi 23 mai à 18h

Codirecteur du Théâtre de la Cité – Centre dramatique national Toulouse Occitanie – depuis 2018, aux côtés du metteur en scène Galin Stoev, Stéphane Gil nous parlera des missions de l’établissement, véritable centre de création et de diffusion théâtrale, de son actualité, mais aussi de l’accompagnement aux artistes.

2023-05-23T18:00:00+02:00 – 2023-05-23T20:00:00+02:00

Rencontre Tout public

