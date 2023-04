Visite – Un bâtiment toulousain Art déco : la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Visite – Un bâtiment toulousain Art déco : la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Médiathèque José Cabanis, 20 mai 2023, Toulouse. Visite – Un bâtiment toulousain Art déco : la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Samedi 20 mai, 11h00 Médiathèque José Cabanis Inaugurée en 1935, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine fait partie du patrimoine architectural toulousain. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.

Construit par l’architecte Jean Montariol, le bâtiment présente un décor « Art Déco » riche et rare : sculpture, peinture, vitrail et mosaïque, auxquels ont collaboré des artistes comme Marc Saint-Saëns, Sylvestre Clerc, Édouard Bouillière, Henry Parayre…

Durée : 45mn

Durée : 45mn

Inscription au 05 62 27 66 66

2023-05-20T11:00:00+02:00 – 2023-05-20T11:45:00+02:00

Visite Adulte

